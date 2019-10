É morto Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano

Milano, 9 ott. (askanews) -È morto Filippo Penati. L'ex presidente della provincia di Milano, dirigente del Pd, si è spento a 66 anni dopo una lunga malattia, un tumore. L'ospedale in cui era ricoverato è il Multimedica di Sesto San giovanni, città di cui è stato sindaco dal 1994 al 2001.

Negli ultimi anni della sua carriera politica, Penati è stato al centro di diversi casi giudiziari, il cosiddetto "sistema Sesto", una indagine su un presunto giro di tangenti da cui fu assolto e in parte prescritto e la vicenda della Milano Serravalle, per cui subì una condanna.

"Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale - ha commentato il sindaco di Milano Beppe Sala su Twitter - Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell'ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita".