Luc Besson, aperta nuova inchiesta per stupro

Parigi, 5 ott. (askanews) - Un giudice ha ordinato la riapertura dell'inchiesta per stupro contro il celebre regista francese Luc Besson.

Ad accusare Besson è l'attrice belga-olandese, Sand Van Roy. In un primo momento i procuratori avevano fatto cadere le accuse per mancanza di prove. Secondo l'avvocato della presunta vittima, una nuova inchiesta è stata ordinata in seguito alla presentazione di nuove accuse contro il cineasta.

Van Roy ha detto alla polizia lo scorso anno di essere stata ripetutamente stuprata in un periodo di due anni dal regista di "Nikita" e del "Quinto elemento". In tutto sono nove le donne che hanno formulato accuse simili nei confronti del regista e produttore. Besson ha sempre respinto le accuse.