"La Dea Fortuna", Ozpetek svela le prime immagini del nuovo film

Roma, 30 set. (askanews) - Ferzan Ozpetek ha lanciato in anteprima sui suoi profili social il teaser trailer de "La Dea Fortuna", con le prime immagini del nuovo film che segna il ritorno al suo cinema più iconico, quello in grado di indagare nelle relazioni e nei sentimenti umani nei quali l'amore è sempre il filone portante.

Il film, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, è prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film e uscirà nelle sale il prossimo 19 dicembre distribuito da Warner Bros. Pictures. Da un soggetto di Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek, "La Dea Fortuna" è scritto da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek. Nel cast ci sono inoltre Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro.

Il film racconterà di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.