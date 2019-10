Renato Zero festeggia i 69 anni con torta e auguri dei fan

Roma, 30 set. (askanews) - Nel giorno del suo 69esimo compleanno Renato Zero ha presentato il suo nuovo disco "Zero il folle", in uscita il 4 ottobre, a Roma in un Auditorium Parco della Musica aperto eccezionalmente anche a un gruppo di fan.

Il pubblico gli ha cantato "tanti auguri", poi è arrivata la torta con le 4 copertine dell'album e un mazzo di fiori per l'artista.