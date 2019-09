Online il video di "Come un amico ama" di Jonathan Cilia Faro

Roma, 27 set. (askanews) - E' uscito sul canale VEVO il video di "Come un amico ama" (Newarias Entertainment), nuovo singolo del tenore italiano Jonathan Cilia Faro, estratto dal suo ultimo album "From Now On" (distribuito da BFD/ Sony/ Orchard).

Un brano sull'amicizia, motore e fonte d'ispirazione anche del suo nuovo progetto, prodotto da un grande nome della musica internazionale come Alan Parsons e dal pluripremiato producer Tom Brooks e focus centrale di un documentario inedito (di prossima uscita) prodotto per la PBS, sul rapporto ventennale tra i tre artisti, in cui si presenterà al grande pubblico la storia di questo trio legato da profonda stima professionale e personale.

"Cantare l opera classica mi ha consentito di approcciarmi a opere moderne e interpretare i testi altrui, come questo brano scritto da Francesco e Martina Romeo, padre e figlia, che con estrema delicatezza esalta valori su cui si basano rapporti di amicizia e di amore - ha detto Jonathan - canto con la speranza che la musica possa regalare all ascoltatore un momento di pura riflessione, in un mondo segnato dallo scorrere veloce del tempo".

Nel video si vedono scorci siciliani, Ragusa, dove il tenore è nato e che ha lasciato nel 1997 per cercare fortuna dall altra parte dell Oceano, in America, in cui ha trovato la sua realizzazione professionale ed economica. Ma il legame con l Italia resta forte e si vede anche nel suo nuovo progetto: "Ho scelto la Sicilia, la mia terra, per girare il video - ha detto - perché per me rappresenta il cuore e mi riporta alle amicizie".