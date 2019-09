Ecco i giovani milanesi aderenti al III Global strike for future

Milano, 27 set. (askanews) - Ecco i giovani milanesi aderenti al terzo Global strike for future, lo sciopero mondiale per il clima nato dalla protesta pacifica della studentessa svedese Greta Thunberg, particolarmente critica nei confronti dell'azione politica dei Paesi sviluppati sui cambiamenti climatici.

Il Global strike for future di venerdì 27 settembre è diviso in due momenti ben distinti: lo sciopero studentesco organizzato dal movimento Fridays for Future anticipa la manifestazione vera e propria a cura del coordinamento di realtà ambientaliste Milano per il Clima.