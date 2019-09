Torna a funzionare il Parlamento Gb dopo sentenza Corte suprema

Londra, 25 set. (askanews) - "Silensio! Silenzioooooo! Colleghi bentornati al nostro posto di lavoro". Il presidente della Camera dei Comuni John Bercow dà il benvenuto ai deputati che tornano in Parlamento a seguito di un'importante sentenza della Corte suprema, che ha annullato la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere i lavori per cinque settimane, prima della Brexit. Bercow, "speaker" della House of Commons, ricopre un ruolo fondamentale ma di solito incolore che però con lui è diventato quello di un protagonista della vicenda Brexit.