L'incontro commovente: baby Archie e Desmond Tutu

Città del Capo, 25 set. (askanews) - I duchi di Sussex, baby Archie e Desmond Tutu: Harry e Kate in visita in Sudafrica hanno portato il bimbo dall'arcivescovo Nobel per la pace che varò il processo di riconciliazione dopo l'apartheid. A Città del Capo, accanto a Tutu anche la figlia Thandeka Tutu Gxashe.

Harry aveva incontrato Tutu l'ultima volta a Città del Capo nel 2015, quando aveva consegnato all'arcivescovo una onorificenza britannica.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito della coppia, nato a Londra il 6 maggio 2019, ha adesso quasi cinque mesi.