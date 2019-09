Una stella sulla Walk of fame per Terrence Howard

Los Angeles, 25 set. (askanews) - Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per Terrence Howard. L'attore americano, candidato all'Oscar nel 2006 per "Hustle and Flow" ha ricevuto l'importante ricnoscimento per le star del cinema americano all'indomani dell'annuncio del suo ritiro dalle scene. Howard ha infatti confermato domenica durante la serata degli Emmy che chiuderà la sua carriera una volta terminate le riprese dell'ultima stagione della serie tv "Empire".