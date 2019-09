Cartelli e slogan contro Salvini: "Cosenza non si Lega"

Roma, 25 set. (askanews) - "Mai con Salvini", "Cosenza non si Lega". Sono alcuni cartelli esposti nella città calabrese durante una manifestazione di protesta contro la visita dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Alcuni migranti hanno inneggiato contro il leader della Lega, in una protesta andata in scena in contemporanea alla visita di Salvini a Cosenza, in vista delle Regionali in Calabria.

Poco distante, al Teatro di Cosenza, sostenitori della Lega si sono ritrovati per il comizio di Salvini.