Messi è il miglior calciatore del mondo, sconfitta per Ronaldo

Milano, 24 set. (askanews) -

AFP 23/09 20.54

Milano, 24 set. (askanews) - Lionel Messi è il miglior giocatore al mondo per il 2019. Va all'attaccante argentino del Barcellona, il 'Best Player Fifa Award' assegnato alla Scala di Milano.

Per Messi è la sesta volta. Per Cristiano Ronaldo una bella sconfitta. E forse per questo diserta la cerimonia per la seconda volta di fila, benchè ufficialmente la causa sia l'affaticamento dell'adduttore, l'infortunio per il quale non è stato convocato da Sarri per la gara di domani contro il Brescia.

Per il calcio donne la vincitrice è Megan Rapinoe. La statunitense è stata premiata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino e ha avuto la meglio sulla connazionale Alex Morgan e sull'inglese Lucy Bronze.