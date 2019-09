"The Crown 3" dal 17 novembre, il teaser della serie tv

Milano, 20 set. (askanews) - I fan della serie tv Netflix "The Crown" possono inziare il conto alla rovescia. La terza stagione della serie tv sulla vita di corte a Buckingham palace sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 novembre. Ecco il teaser dei nuovi episodi in cui a vestire i panni di Elisabetta II non sarà più Calire Foy, ma Olivia Colman.