Singapore nella foschia, visibilità ridotta a poche ore dalla F1

Singapore, 19 set. (askanews) - Visibilità ridotta a Singapore. A poche ore dal Gran Premio di Formula Uno di domenica 22 settembre ecco come si presenta la metropoli asiatica. Avvolta nella foschia prodotta dall'inquinamento e dagli incendi che stanno bruciando le foreste dell'Indonesia. Il Gp non sarà certo annullato, ma a risentirne potrebbe essere il goodimento dello spettacolo di una gara in notturna nel circuito cittadino tra grattacieli e luci avveniristiche.