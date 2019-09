Brexit, la Francia fa le prove alla futura frontiera

Parigi, 17 set. (askanews) - Prove tecniche di Brexit. Il governo francese sta facendo le simulazioni alla "futura frontiera" nell'eventualità di un'uscita della Gran Bretagna senza accordo dall'Unione Europea. Una possibilità che continua ad essere tutt'altro che remota, visto l'insuccesso di Boris Johnson nel convincere i leader europei della bontà delle proprie intenzioni.

Parigi ha indetto un mese di controlli al porto di Calais, da dove partono i carichi diretti in Gran Bretagna, con 700 ufficiali di frontiera in più, che scenderanno in campo quando Londra lascerà l'Unione Europea per sempre.

Un tentativo di prevenire il caos che la Brexit potrebbe determinare, soprattutto se la notte delle streghe, il prossimo 31 ottobre, data prevista da Johnson per l'uscita del suo Paese, trascorrerà sotto il segno di un no deal.