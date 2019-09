Tante novità per appassionati di gaming al Tokyo Game Show 2019

Tokyo, 13 set. (askanews) - Tantissime novità per gli appassionati di videogiochi al Tokyo Game Show 2019, tra le più attese la dimostrazione di Death Stranding, la nuova fatica di Hideo Kojima in uscita su PS4 l'8 novembre 2019, ma poi c'è molto interesse per Final Fantasy 7 Remake e Project Resistance, nuovo e misterioso capitolo di Resident Evil, ma anche per l'immortale Super Mario che con Sonic partecipa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Grafiche e tecniche di gioco sempre più avanzate, capaci di regalare ai giocatori un'esperienza unica e coinvolgente. A differenza delle grandi fiere videoludiche occidentali, il Tokyo Game Show non prevede conferenze di presentazione, ma numerosi panel, sessioni di gioco e incontri con gli sviluppatori.