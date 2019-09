Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Judith Light

Roma, 13 set. (askanews) - L'attrice statunitense Judith Light ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Il prestigioso riconoscimento corona una carriera straordinaria per Light, noto volto televisivo americano e grande attrice di teatro.

Due Emmy Awards per la soap Usa "Una vita da vivere", oltre a tre Tony Awards, dei quali uno alla carriera ricevuto proprio quest'anno, Light è celebre anche per le sue battaglie civili al fianco della comunità LGBT e per la lotta all'Aids. Oggi settantenne, l'attrice sta vivendo una seconda giovinezza sui set televisivi: negli ultimi anni è stata tra i protagonisti di serie di successo quali "Law and Order", "Ugly Betty", "Transparent" e "Dallas".

"E' forse uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto durante il discorso di ringraziamento a Los Angeles di fronte ad amici e parenti.