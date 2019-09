Ariana Grande, Cyrus e Del Rey insieme per "Don't Call Me Angel"

Roma, 13 set. (askanews) - "Don t Call Me Angel (Charlie's Angels)", è il nuovo singolo di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey (Republic Records e Sony Pictures Entertainment) già disponibile nelle piattaforme digitali e in radio. Il brano fa parte della colonna sonora del film "Charlie's Angels", diretto da Elizabeth Banks, in uscita al cinema dal 21 novembre.

La canzone è stata scritta a sei mani dalle tre artiste, mentre l'intera colonna sonora è stata co-prodotta tra gli altri da Ariana Grande e sarà disponibile dal primo novembre, due settimane prima dell'uscita nelle sale.

Il video è stato presentato in anteprima ufficiale anche sugli iconici cartelloni pubblicitari di Times Square.

La regista Elizabeth Banks ha dichiarato: "Era importante per me dare il via al franchise Charlie's Angels con un potente inno femminile guidato da una grande voce - ma chi poteva immaginare che avremmo avuto tre delle più belle voci del panorama musicale attuale?".

Nel cast del nuovo film ci sono Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e la stessa Elizabeth Banks.