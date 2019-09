Hedberg: leader innovativi trasformano sfide in opportunità

Roma, 13 set. (askanews) - I giovani leader di oggi possono affrontare le sfide poste dai profondi cambiamenti che viviamo su innovazione e digitale, trasformandole in opportunità. E questo richiede anche partnership pubblico-private e la collaborazione delle imprese a tutti i livelli. A spiegarlo Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre, a margine della lectio che ha tenuto in occasione della consegna dei diplomi MBA della Luiss Business School.

"Penso che in fasi di cambiamento come quelle che stiamo vivendo sia fondamentale costruire partnership pubblico-private, fare sistema fra imprese, università, istituzioni e sindacati, per rispondere insieme a queste profonde trasformazioni. Perché la leadership significa responsabilità - ha sottolineato il manager - ed è importante che ci assumiamo queste responsabilità in maniera collettiva, non individualmente".

Ai giovani, in particolare, Hedberg propone la sua ricetta su quali capacità occorra sviluppare.

"È necessario lavorare in modo efficace, imparare a lavorare insieme. La regola d'oro è: fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. La leadership va esercitata dando il buon esempio. Bisogna essere visibili, migliorare le capacità e le abilità delle persone. E poi lavorare insieme con entusiamo e non dimenticare mai il potere di un sorriso. Anche in questi tempi, nei quali la tecnologia ha un ruolo chiave - conclude il manager - ognuno di noi non deve dimenticare la forza delle persone. Perché le persone fanno la differenza".