Ramazzotti incanta i fan all'Arena di Verona, prima di tre serate

Verona, 12 set. (askanews) - Grande concerto di Eros Ramazzotti nella prima delle tre serate all'Arena di Verona, prima di ripartire per la terza leg europea del tour, che toccherà Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, per poi arrivare in Russia con il concerto sold out di Mosca e quello di San Pietroburgo.

Il tour proseguirà con le date in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia per poi tornare di nuovo in Italia a partire da fine novembre, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano.

Nel 2020 Eros tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto e Los Angeles, passando per Buenos Aires e Chicago.