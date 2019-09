Milano, 12 set. (askanews) - Maurizio Crozza si trasforma nel tenore Placido Domingo

Un altro nuovo esilarante personaggio di Maurizio Crozza anticipa il ritorno del suo one man Show Fratelli di Crozza in diretta dal 27 settembre sul Nove. L'artista genovese si trasforma nel tenore Placido Domingo e sornione afferma: "A me piace la lirica. Non sai quanta lirica gira nel mondo della lirica. A me la lirica mi ha rovinato ".