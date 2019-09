Moda New York, Michael Kors fa rivivere il sogno americano

New York, 12 set. (askanews) - Eleganza e leggerezza fanno rivivere il sogno americano nella sfilata Primavera-Estate di Michael Kors, che alla Fashion week di New York ha mandato in passerella modelle dal look preppy e navy.

Lo stilista americano ha sfilato nella grande mela al Duggal Garden Greenhouse a Brooklyn, proprio l'11 settembre e con la sua collezione ha voluto dare un messaggio di serenità e di ordine.