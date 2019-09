Emergenza cibo in Argentina, migliaia si accampano a Buenos Aires

Buenos Aires, 12 set. (askanews) - Diverse migliaia di manifestanti si sono accampati in piazza nel centro di Buenos Aires per chiedere che venga dichiarato lo stato "d'emergenza alimentare" in Argentina a causa della grave crisi economica a poche settimane dalle presidenziali.

Tra i manifestanti anche famiglie con bambini piccoli che intendono restare accampati per 48 ore sulla strada 9 Luglio in pieno centro. Insieme a loro associazioni e sindacati. Sempre ieri altre manifestazioni si sono tenute davanti a Plaza de Mayo, davanti al palazzo presidenziale.

Le proteste si svolgono mentre i deputati argentini stanno esaminando una proposta di legge sull'"emergenza alimentare" presentata dall'opposizione e che ha l'obiettivo di aumentare gli aiuti a coloro che non riescono ad avere un regime alimentare sufficiente a causa dell'inflazione galoppante.