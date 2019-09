Hong Kong cresce protesta liceali: catene umane fuori da scuola

Milano, 10 set. (askanews) - Ad Hong Kong cresce la protesta dei liceali che hanno cominciato ad esprimere la loro solidarietà ai manifestanti organizzando lunghissime catene umane. Ormai quotidianamente in migliaia, prima dell'inizio dei corsi, si trovano davanti alle loro scuole e si danno la mano o espongono cartelli a sostegno di chi da mesi scende in strada per protestare contro il governo e chiedere più democrazia e meno ingerenze da parte del governo cinese.