SportPesa: bene sponsorship Racing Point F1, puntiamo a crescere

Milano, 9 set. (askanews) - Una posizione da centro classifica nel mondiale costruttori, con 13 gare concluse su 14 per entrambi i piloti, di cui 8 a punti. All'indomani del GP di Monza culminato nel settimo posto di Sergio Perez e a 7 gare dal termine del campionato è più che positivo il bilancio della collaborazione fra il team di F1 Racing Point e SportPesa da quest'anno title sponsor della squadra.

Marcella Pellegrini, Marketing Manager SportPesa Italia: "Questi primi mesi sono stati molto intensi e forti, ma siamo veramente molto contenti. E' un percorso che abbiamo incominciato da poco, ma che vogliamo sicuramente proseguire. Ci aspettiamo grandi risultati, è una scuderia nuova che sta crescendo poco a poco. E quello che vogliamo fare è crescere con la scuderia".

In occasione del GP di Monza, SportPesa ha lanciato un nuovo servizio di news, dedicato alla F1 per la propria App SP Score, a breve disponibile anche in italiano. "Si possono trovare risultati, statistiche, ma anche news relative allo sport per creare un rapporto totalitario con lo sport in tutte le sue sfaccettature, dal calcio alla F1", ha spiegato Pellegrini.

Accanto alle sponsorizzazioni, SportPesa ha creato una serie di iniziative di beneficenza, l'ultima "Grid that Gives" a favore di Breast Cancer Care, associazione che si occupa di assistere malati di cancro al seno.

"La mission di SportPesa - ha concluso - è quella di ridare allo sport. Ci impegnamo sempre perché lo sport riesca a svilupparsi e vogliamo avere un ruolo attivo. Ci impegnamo a ridare alle comunità, alle associazioni sportive dilettantistiche e professionali. Crediamo nello sport e nello sport come elemento di unione per le comunità e le persone in generale".