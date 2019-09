Fratelli d'Italia e Lega con tricolori in piazza contro governo

Roma, 9 set. (askanews) - Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso.

Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 Stelle o il Pd e non vuole questo accordo". Alla manifestazione ha aderito anche la Lega di Matteo Salvini.