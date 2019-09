Russia, il partito di Putin perde un terzo dei seggi a Mosca

Roma, 9 set. (askanews) -Il partito dominante a Mosca, Russia Unita, principale sostenitore di Vladimir Putin in Parlamento, perde circa un terzo dei seggi nel consiglio comunale a Mosca nelle elezioni che si sono tenute l'8 settembre.

Il tutto nonostante siano stati esclusi molti candidati dell'opposizione di Aleksey Navalny, con coseguenti proteste in piazza e l'esortazione agli elettori a votare in modo tattico, preferendo il candidato con le migliori possibilità di sconfiggere Russia Unita.

Secondo RIA novosti, agenzia di stampa vicina al governo, il voto spinto dagli avversari avrebbe contribuito al risultato poco brillante del partito di Putin che mantiene comunque la maggioranza. Quelle che si sono svolte a Mosca sono state tra le elezioni locali più seguite da anni proprio per essere state trasformate dal politico dell'opposizione e dai suoi alleati in un'opportunità per farsi strada contro Russia Unita, in vista delle parlamentari nazionali del 2021.