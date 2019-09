Qatar 2022, presentato a Doha il logo ufficiale del Mondiale

Doha, 4 set. (askanews) - Elegante, stiloso e semplice, questo è il logo dell'edizione numero 22 dei Mondiali di calcio, che si terranno a Qatar nel 2022.

La presentazione ufficiale è stata accolta con entusiasmo, il logo è stato proiettato in contemporanea sui principali edifici della città, ma anche in altre città del medioriente e del mondo. Da Parigi a Madrid, passando per Buenos Aires e Beirut.

La grafica del logo, una sorta di 8 che rappresenta sia il numero degli stadi coinvolti per la competizione che il simbolo dell'infinito, è un disegno che include elementi del mondo arabo, ma anche quelli che riguardano lo sport.