Di Maio: M5S ha già vinto, è grande momento di democrazia diretta

Roma, 3 set. (askanews) - "Vedremo quale sarà il risultato ma abbiamo già vinto perché tutta Italia e anche il resto del mondo sanno che questo governo si formerà grazie al voto di italiani che iscritti ad una forza politica possono decidere senza delegare".

Così il leader M5S Luigi di Maio, a proposito del voto su Rousseau, parlando con i giornalisti fuori dal ristorante dove ha pranzato con altri ministri M5S.

"È un grande momento di democrazia diretta per il Paese - ha aggiunto Di Maio - e sono orgoglioso del fatto che in Italia in questo momento la decisione di un governo democratico, nell'ambito della democrazia rappresentativa, sia deciso grazie a un'espressione popolare di democrazia diretta. Rousseau oggi consente a tutti gli iscritti al Movimento di potere decidere senza intermediari. Nessuna forza politica ha oggi questo strumento, ci abbiamo lavorato per tanti anni e oggi sta funzionando bene. Abbiamo battuto il record mondiale di voto online di una forza politica che ci sia mai stata e credo che oggi avremo un grande successo di democrazia" ha concluso.