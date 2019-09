La furia dell'uragano Dorian sulle Bahamas: 5 morti

Milano, 3 set. (askanews) - "Siamo nel mezzo di una tragedia storica in alcune parti del Nord della Bahamas". Così Hubert Minnis, primo ministro delle Bahamas descrive la drammatica situazione in cui si trova il Paese dopo il passaggio dell'uragano Dorian. Almeno 5 persone sono morte, una ventina sono rimaste ferite. Ancora da calcolare i danni a case, strade e infrastrutture. Anche i voli sono stati bloccati. Questo è l'aeroporto di Miami, tutte le postazioni della Bahamsair sono chiuse e i voli verso l'arcipelago sono stati sospesi per ora.

Adesso Dorian fa meno paura: il Centro nazionale per gli uragani statunitense NHC, che ha base a Miami, ha annunciato che è stato retrocesso a categoria 3, che indica comunque un uragano ancora "forte" e pericoloso.