Come cambiano le professioni nell'era digitale: il caso Dove.it

Milano, 29 ago. (askanews) - Che la tecnologia stia radicalmente cambiando la nostra vita è un dato di fatto, che il cambiamento si possa cogliere mentre avviene è invece più difficile. Uno dei modi possibili per provare a farlo è studiare come si stanno modificando le professioni, per esempio quella dell'agente immobiliare. Per questo siamo andati nella sede milanese di Dove.it, startup digitale che offre servizi innovativi interamente online. Paolo Facchetti è l'amministratore delegato.

"Un venditore - ha spiegato ad askanews - può rivolgersi a Dove.it per vendere la propria casa per tre motivi principali: il primo sono la semplicità del servizio e la trasparenza, tutto viene assegnato a un agente immobiliare che lo segue dalla a alla z. Il secondo motivo è la determinazione del prezzo migliore di mercato e terzo punto la velocità di vendita: attraverso la tecnologia e il marketing siamo in grado di fornire un servizio molto veloce e di trovare un acquirente in maniera repentina".

Particolarmente interessante il fatto che grazie alla tecnologia sia possibile implementare, anziché ridurre come potrebbe venire da pensare, la relazione umana tra l'agente e il cliente. Come ci ha confermato Giuliano Di Carlo, responsabile commerciale area di Milano di Dove.it e agente immobiliare di lungo corso.

"L'avvento della tecnologia, quindi l'essere agenti immobiliari online - ci ha spiegato - facilita e aumenta la qualità del servizio anche umano che riusciamo a offrire ai nostri clienti in quanto ci toglie una serie di attività burocratiche piuttosto che di promozione dell'immobile e permette all'agente immobiliare di focalizzarsi al meglio sul proprio lavoro e di conseguenza sui propri clienti".

Tra le parole chiave per un'azienda come questa, e tra gli elementi che ci fanno capire in modo tangibile l'impatto tecnologico sulle nostre vite, c'è quella dello sviluppo delle architetture digitali, in Dove.it affidato a Salvatore Ladacca, CTO della startup.

"Il nostro obiettivo - ci ha detto - è quello di sfruttare i dati e la tecnologia a 360 gradi per andare a individuare il compratore perfetto e il venditore perfetto. Il match esatto delle due parti consente di rendere la nostra avventura e il nostro processo scalabile, efficiente e profittevole".

Realtà aumentata, intelligenza artificiale, big data: tutto questo futuro si trova qui applicato alla compravendita delle case, un'attività che vanta migliaia di anni di storia. Anche questo è un modo per raccontare come cambia, e lo sta facendo molto rapidamente, il nostro mondo.