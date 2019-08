Patuanelli (M5S): voti piattaforma Rousseau sono certificati

Roma, 29 ago. (askanews) - "Oggi inizia il percorso del presidente incaricato, quindi vedremo come gestire i tempi della votazione con i tempi che Conte ci darà e si darà. Sulla certificazione credo difficilmente esista qualcosa di più certificabile di quanto può certificare un notaio. O mettiamo in discussione la professionalità di un notaio e quindi ne chiediamo l'espulsione dall'ordine, oppure accettiamo che quello è un modo per certificare il voto. Tutti i voti della piattaforma Rousseau sono certificati, quando c'è un notaio che li certifica, come sempre". Lo ha precisato il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.