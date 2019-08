Dopo l'attacco su Beirut, raid di Israele su Libano, Iraq e Gaza

Beirut, 26 ago. (askanews) - L'escalation militare in Medio Oriente continua; dopo i raid israeliani sulla capitale siriana Damasco e quella libanese Beirut, secondo media arabi, l'aviazione dello Stato ebraico ha sferrato tre attacchi su postazioni militari sciite e palestinesi nell'est del Libano, in Iraq vicino al confine con la Siria e sulla Striscia di Gaza. Nuovi attacchi che alzano ancora di più la tensione.

"D'ora in poi faremo di tutto per evitare che i droni israeliani entrino nei cieli libanesi, Ogni volta che un drone israeliano entrerà noi lo butteremo giù" ha detto il capo hezbollah Nasrallah dopo l'attacco su Beirut, dove sono caduti due droni israeliani. "È finito il tempo in cui Israele bombardava il Libano rimanendo sicura - ha continuato - dico agli israeliani che Netanyahu sta conducendo la sua campagna elettorale con il vostro sangue".