Governo, la riapertura di Salvini: "Di Maio ha lavorato bene"

Roma, 22 ago. (askanews) - "Se qualcuno mi dice, ragioniamo perchè dei no diventano sì, miglioriamo la squadra, miglioriamo il programma": lo ha detto Matteo Salvini, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

"Ritenevo e ritengo che Luigi Di Maio abbia lavorato bene nell'interesse di questo paese". "Agli insulti di altri- ha aggiunto - preferisco non rispondere, a me interessa che i cittadini italiani nei prossimi anni abbiano un governo che faccia, che costruisca, che guardi avanti, ma ripeto, con onore, con orgoglio".

"Lo spread - ha detto ancora - è calato, la Borsa è cresciuta, questo dimostra che la voglia di chiarezza non era un mio capriccio. La voglia di chiarezza, che grazie a queste telecamere, questi video, entrano nelle case di milioni di italiani che in agosto si occupano di politica, per me è un orgoglio. Potevo andare avanti ma non avevo la coscienza a posto perchè avevo la consapevolezza di non lavorare al meglio: il governo era fermo".