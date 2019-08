Grillo: pensavo Salvini fosse leale, invece ha pugnalato

Roma, 19 ago. (askanews) - Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, pubblica sul proprio blog un video in cui inscena un dialogo immaginario con Umberto Bossi. "Non pensavo che Salvini fosse così sleale", dice Grillo con indossa una maschera gigante con il suo volto. E il 'finto' Bossi risponde con insulti e grugniti incomprensibili.

"Volevo dirvi quello che sto pensando in questi momenti senza che voi pensiate che mi sia montato la testa. Il momento è magico, strano, tragico. Qualsiasi aggettivo possiamo usare è la somma di una pugnalata in agosto al popolo italiano è una cosa che ha sconvolto ma non più di tanto. Ho incontrato i ragazzi, i miei amici - prosegue Grillo - e vedo che stanno assorbendo bene la situazione. Sono molto soddisfatto. Non entro nel merito della cosa, non è il mio compito. Da elevato, come fondatore del Movimento 5 Stelle, posso parlare col fondatore della Lega. Ho sentito Bossi e gli ho chiesto di Salvini. Pensavo fosse un ragazzo tranquillo, credevo fosse abbastanza leale, con un livello medio di intelligenza, non pensavo fosse di una slealtà, una pugnalata".