Colombia, il Giorno della Pigrizia: in strada con letti e amache

Roma, 19 ago. (askanews) - E' la Giornata Internazionale della Pigrizia, in Colombia, e la gente è scesa in strada con letti e amache per celebrare l'originale giornata, in divertimento e allontanando lo stress da lavoro.

John Alonso è uno dei partecipanti: "Ci rilassiamo, partecipiamo ad attività culturali, giochi di strada. Le bande suonano, arrivano molti gruppi che ci fanno divertire".

Gli fa eco Luz Munoz: "Ci incontriamo ogni anno con altre famiglie per ridere e parlare di quello che ci è successo nell'anno. È un grande summit della pigrizia".

E Ricardo Ramirez dice: "Qui su un'amaca, oziamo semplicemente. Oziamo in giro per la strada. Oggi nessuno fa niente".