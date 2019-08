Lutto nel mondo del ciclismo: morto Felice Gimondi, aveva 76 anni

Roma, 17 ago. (askanews) - Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Felice Gimondi. Il grande campione è stato colto da malore mentre faceva il bagno in mare nella spiaggia di contrada Recanati a Giardini Naxos, in Sicilia, dove si trovava in vacanza con la moglie.

Il malore avrebbe reso inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei bagnini e del 118. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Giardini che ha avviato gli accertamento del caso.

Nato a Sedrina in provincia di Bergamo nel 1942, Gimondi avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 29 settembre. E' uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri: il Giro d'Italia (per tre volte, nel 1967, 1969 e 1976), il Tour de France (nel 1965) e la Vuelta a Espana (nel 1968). Ha vinto anche un Campionato del Mondo nel 1973. Suo è il record di podi al Giro d'Italia, 9, dove ottenne anche sette vittorie di tappa.

A passare alla storia le sfide con il cannibale, Eddy Merckx cui fu l'unico a resistere limitandone la sua voracità.