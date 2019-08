Consigli di chef Circiello per piatti Made in Italy contro l'afa

Roma, 16 ago. (askanews) - Cinque consigli per combattere il caldo e mangiare bene. Ad offrirli è Alessandro Circiello per la Federazione Italiana Cuochi che suggerisce i migliori piatti, tutti Made in Italy, per affrontare il caldo estivo. Prodotti di eccellenza e sana alimentazione: un binomio, questo, che incarna perfettamente la filosofia di cucina proposta dalla Federcuochi.

Ecco i consigli di chef Circiello: "Arancio: estratto di carote, albicocche e melone Viola: una parmigiana di melanzane viola, gratinate in forno Bianco: zuppa di mandorle con del latte fresco e cannella Verde: orzo mantecato con del pesto leggero al basilico e capperi Infine, il rosso: insalata di pomodori rossi con cipolle di Tropea e tonno fresco".