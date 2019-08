Crollo Genova, Zingaretti: non accada mai più

Genova, 14 ago. (askanews) - "La messa è una cerimonia importante, è fondamentale che venga raccolta la domanda dei familiari delle vittime affinchè si faccia verità e giustiza al più presto e che questa vicenda del Ponte Morandi non si iscriva in una lunga serie di non verità della storia della Repubblica. Bisogna anche guardare a chi è ancora sfollato e chiede attenzione per permettere ti guardare al futuro" Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando con i giornalisti al termine della commemorazione delle vittime del Ponte Morandi.