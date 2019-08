Sidney, accoltella donna poi viene arrestato per strada

Sidney, 13 ago. (askanews) - Un uomo armato è stato arrestato nel centro di Sidney dopo aver accoltellato una donna ed essere stato bloccato per strada da cittadini. L'hanno detto le autorità australiane, secondo le quali l'uomo ha tentato di accoltellare più persone.

La donna ferita è stata portata in ospedale ed è in condizioni stabili. "L'aggressore è stato arrestato. In questa fase delle indagini sembra che l'episodio non abbia avuto motivazioni, ma manteniamo una mente molto aperta e andiamo avanti" con le ipotesi, ha spiegato il soprintendente della polizia Gavin Wood.

La gente ha cercato fermare l'aggressore mettendolo a terra. La donna ferita è stata trovata in un vicino hotel.