Londra, raduno fan Beatles per cinquantesimo copertina Abbey Road

Londra, 8 ago. (askanews) - Centinaia di fan dei Beatles si sono radunati ieri ad Abbey Road per festeggiare il cinquantesino anniversario della foto di copertina dell'album eponimo, che ritrae i Fab Four mentre attraversano la strada sulle strisce pedonali davanti ai loro studi di registrazione.

La foto venne scattata l'8 agosto del 1969 alle 11:35, in un'ora in cui i fan non erano presenti in forze perché sapevano che il gruppo arrivava in studio verso il tardo pomeriggio per registrare di notte.

La strada, Abbey Road appunto, venne bloccata da un poliziotto e per l'intera session fotografica - a carico di Iian Macmillan - bastarono dieci minuti e cinque scatti, di cui venne scelto infine il quarto.

La foto di copertina peraltro ha contribuito non poco alla mitologia (talvolta incoraggiata dagli stessi Fab Four) di "Paul è morto", con diversi "indizi".

La targa della macchina parcheggiata è 28 IF, ovvero "28 se" fosse ancora vivo (in realtà all'epoca ne aveva 27, ma - ribattono i complottisti - in base alla filosofia indiana conta anche il periodo di gravidanza), è scalzo (non lo era in alcune delle altre foto poi scartate), regge una sigaretta nella mano destra mentre era mancino, e non cammina in sincrono con i compagni.