Matrimonio da favola a Capri per Heidi Klum e Tom Kaulitz

Capri, 5 ago. (askanews) - Matrimonio da favola senza badare a spese per la 46enne top model tedesca Heidi Klum che ha scelto Capri per il "secondo" matrimonio con Tom Kaulitz, musicista dei Tokyo Hotel di 16 anni più giovane. Nulla è stato lasciato al caso, la coppia elegantissima ha celebrato l'evento con un wedding party durato ben tre giorni. Baci, coccole e tanti brindisi per quello che a Capri sarà ricordato come il matrimonio dell'anno.

Circa ottanta gli invitati, per lo più parenti e amici della coppia. A dare il via alle danze il cocktail di benvenuto sulle terrazze del Riccio, il ristorante accanto alla Grotta Azzurra, dove Heidi e Tom sono giunti in barca come si addice alle star.

Poi al largo dei Faraglioni, a bordo al leggendario "Christina O", lo yacht che fu di Onassis, addobbato e illuminato a festa, la cerimonia nuziale vera e propria. Ombrelli e teloni a copertura della privacy, con la nave circondata da paparazzi arrampicati sugli scogli a caccia di scoop. Il ricevimento è proseguito tutta la notte. La sposa raggiante ha scelto un abito avorio, decorato da fiori in paillettes mentre lo sposo ha puntato su un completo chiaro con camicia azzurra.

Quindi il terzo giorno di festeggiamenti ha visto gli sposi riunire gli amici alla Fontelina, il beach-restaurant incastonato nella roccia caprese accanto ai Faraglioni.