A Linate l'ultimo Jova Beach Party 2019: musica il 21 settembre

Milano, 3 ago. (askanews) - Sarà l'aeroporto di Linate, a Milano, il teatro dell'ultima tappa del tour estivo di Jovanotti. Luci accese sul palco il 21 settembre 2019. A confermarlo è stato lo stesso artista che non ha trattenuto l'entusiasmo sulla sua pagina Facebook: "Non posso resistere. Anche se l'annuncio ufficiale lo daremo lunedì...si vooola! Ultima chiamata volo JBP-2019", ha scritto l'artista sul social network. Allegata al post un'immagine sulla quale campeggiano data e luogo: Linate, 21 settembre 2019.

Lorenzo Cherubini è in tour per le spiagge italiane da inizio luglio con il suo Jova Beach Party 2019. L'agenda è piena fino alla fine di agosto e per recuperare la data saltata in Liguria il 27 luglio si è deciso di spostare palco e strumenti nei pressi della pista del city airport milanese.

Appuntamento nella seconda metà di settembre, quindi, quando Linate non avrà ancora riaperto per i lavori di restyling che hanno imposto la chiusura dello scalo fino al 27 ottobre.