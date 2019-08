Scoperta "Super-Terra" a 31 anni luce, potenzialmente abitabile

Roma, 29 lug. (askanews) - La Nasa ha scoperto tre nuovi esopianeti a soli 31 anni luce dalla Terra, nella costellazione dell'Idra, fra cui uno potenzialmente abitabile, battezzato GJ 357d. La scoperta è stata fatta grazie al "cacciatore di pianeti" Tess della Nasa (Transiting Exoplanet Survey Satellite) lanciato nel 2018 alla ricerca di altri esopianeti e con il compito di analizzare la possibilità che in alcuni di essi ci siano le condizioni per ospitare vita.

GJ 357d è una "Super-Terra", se fatto di roccia, precisa la Nasa, potrebbe essere grande circa il doppio del nostro Pianeta. Sono stati individuati anche altri due mondi in orbita intorno alla stella. Ma il pianeta più esterno è particolarmente interessante per gli scienziati: la distanza dalla stella madre è quella giusta per rientrare nella fascia abitabile, il pianeta riceve dalla sua stella tanta energia quanto Marte dal Sole.

"Se il pianeta ha un'atmosfera densa - precisano gli scienziati - cosa che determineranno studi futuri, potrebbe trattenere abbastanza calore per riscaldare la supeficie e avere acqua liquida". Gli altri due pianeti, ribattezzati GJ 357 b e c, si trovano invece troppo vicini per poter essere abitabili.