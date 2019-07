"The Irishman", prime immagini del nuovo film di Martin Scorsese

Roma, 31 lug. (askanews) - Ecco il primo trailer dell'atteso "The Irishman", il nuovo film di Martin Scorsese, targato Neflix, con un cast stellare di protagonisti: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran, un imbroglione e un sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20esimo secolo.

"The Irishman" sembra richiamare nelle atmosfere e nel cast "Quei bravi ragazzi"; ripercorre uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, accompagnando lo spettatore in un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Il film debutterà sulla piattaforma streaming in autunno dopo essere passato al New York Film Festival come film d'apertura.