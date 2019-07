All'asta la Aston Martin Db5 di James Bond da record

Milano, 27 lug. (askanews) - Una Aston Martin Db5 del 1965 realizzata per i film di 007 "Goldfinger" e "Thunderball" verrà messa all'asta il mese prossimo in California da Sotheby's, per un valore stimato compreso fra i quattro e i sei milioni di dollari. Pronta ad infrangere il record di 13 anni fa, quando venne comprata per 2 milioni di dollari dal collezionista che ora ha deciso di rimetterla in vendita.

La leggendaria autoè stata completamente restaurata con l'assistenza della casa madre, è dotata di tutti i tredici gadget installati dall'Mi6, perfettamente funzionanti: dallo schermo posteriore antiproiettile al sistema di eiezione del sedile passeggero. Ha solo 30mila km e può tranquillamente circolare per strada.