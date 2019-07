Will Smith contro il suo clone nel rivoluzionario "Gemini Man"

Roma, 26 lug. (askanews) - Sono arrivate nuove immagini dell'atteso "Gemini Man", l'ultimo film d'azione diretto da Ang Lee con protagonista due Will Smith, nel vero senso della parola .

Il film, che sarà nelle sale dal 10 ottobre (distribuito da 20th Century Fox), è infatti la storia di un killer che sta cercando di lasciare la sua vita violenta ma si trova a dover affrontare un suo clone più giovane.

Will Smith interpreta sia il killer di 51 anni, sia il ragazzo di 23 che tenta di ucciderlo. Il se stesso più giovane è un essere umano realizzato completamente in digitale, basato al 100 per cento sull'acquisizione delle prestazioni fisiche dell'attore ed è così sofisticato che la coppia è in grado di combattere corpo a corpo sullo schermo.

Nel film c'è anche uno spettacolare inseguimento in moto in cui il protagonista usa il suo mezzo come se fosse un'arma. Un'azione definita dallo stesso Ang Lee usando il termine "Bike-Fu", un'esperienza di cinema mai vista.

Il film è stato girato in maniera rivoluzionaria: 120 fotogrammi al secondo, in 4K 3D.