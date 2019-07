Il lungo applauso dei deputati a May prima delle sue dimissioni

Londra, 24 lug. (askanews) - "Il dovere di avere servito i miei elettori resterà la mia più grande motivazione": così Theresa May davanti ai deputati della House of Commons alla fine dell'ultimo Question Time in veste di primo ministro, poco prima di recarsi dalla Regina a consegnare le proprie dimissioni. Al termine del suo intervento, la Camera dei Comuni le ha riservato un lungo applauso.