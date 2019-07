Anti-Brexit in piazza a Londra per la "Marcia del cambiamento"

Londra, 20 lug. (askanews) - Un gruppo di attivisti anti-Brexit ha inscenato un corteo nel centro della città di Londra. Una "marcia del cambiamento" a favore dell'Unione europea per dire No a Boris Johnson.

Poche ore prima un uomo ha lanciato un candelotto di lacrimogeno in un vagone affollato della metropolitana per poi darsi alla fuga. L'incidente è avvenuto alle 9.13 di sabato 20 luglio 2019 nella centralissima stazione di Oxford Circus e vari passeggeri hanno avuto bisogno di cure mediche per riprendersi da accessi di tosse e mancanza di respiro.

La polizia è alla ricerca di due uomini, individuati dalle testimonianze dei passeggeri e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza.