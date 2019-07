Iran diffonde video che "smentisce" Trump su abbattimento drone

Teheran, 19 lug. (askanews) - L'Iran ha diffuso immagini girate da un suo drone che afferma sia lo stesso indicato dal presidente americano Donald Trump come "abbattuto" nello Stretto di Hormuz dalla nave d'assalto statunitense Boxer; per gli iraniani queste immagini dimostrerebbero in modo "inequivocabile" una smentita alle affermazioni di Washington.

Il video è stato diffuso dalla tv di Stato Press Tv, dopo che questa mattina i Guardiani della Rivoluzione islamica, corpo d'elite dell'esercito, avevano annunciato l'imminente pubblicazione di immagini che "smentiscono" le "ridicole" affermazioni di Donald Trump.

"Il video mostra il drone, che gli Usa affermano di aver abbattuto, tornare in modo sicuro alla sua base dopo aver monitorato l'USS Boxer prima e dopo che la nave ha attraversato lo Stretto di Hormuz", ha detto la tv di stato pubblicando sul proprio account Twitter tre sequenze di filmati che iniziano alle ore 5:46 (locali) e terminano alle 7:20, come risulta dalle grafiche degli stessi filmati datati il 18 luglio;

Nell'annunciare il video, i Guardiani della Rivoluzione hanno affermato che le immagini sono state girate "prima e dopo l'orario indicato da Trump" sul presunto abbattimento.