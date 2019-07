Al via il Comic-Con a San Diego, i 50 anni del grande evento pop

San Diego, 19 lug. (askanews) - Supereroi, fumetti, serie tv, cinema, cartoni animati: a San Diego è cominciato il Comi-Con il più grande evento dedicato alla cultura pop che quest'anno compie 50 anni.

"È bellissimo che duri da così tanto tempo. E adesso è ancora un evento fresco che continua a crescere. Il rispetto per questa cultura continua a crescere. Sta diventando sempre più mainstream ma ancora quelle qualità uniche che attirano le persone dall'inizio" dice una ragazza vestita da Capitan America.

Fra la solita carica di cosplayer, il Comic Con è l'occasione per grandi annunci, anteprime e trailer, come quello del sequel di Top Gun, ambientato proprio a San Diego e presentato a sorpresa da Tom Cruise in persona sul palco del Comic Con.